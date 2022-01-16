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Telepot – это неофициальный сайт о телеграм-каналах, ботах, чатах и стикерах. Мы существуем, чтобы вы могли найти канал по своим интересам и не нарваться на фейки.

У нас вы найдете телеграм-каналы со сливами фоток, сообществами по интересам, фильмами и сериалами, личными блогами и официальными страницами селебрити России, Болгарии, Украины, Узбекистана и Беларуси. Кроме этого, подобрали бесплатные стикеры и лучшие телеграм-боты.

Как выбрать канал? Для удобства в меню сайта мы сделали подборку по каналам, регионам, ботам, стикерам. Если вы хотите подвинуть телеграм-канал – добавьте его самостоятельно через форму.

Предлагаем бесплатное размещение, а также платное, которое позволит:

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Выделить ваш канал цветом и в рекомендованных и на главной.

Если хотите с нами связаться, задать вопрос или внести предложение – пишете в Телеграм: @telepot_ru. Всегда будем рады помочь и улучшить наш сервис.